Kremlin PoolGlobal Look PressБойцы ВСУ применяют американское вооружение для обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, именно этот вид артиллерии Вооруженные силы Украины задействовали во время обстрела жилых районов Донецка, где нет никаких военных объектов. «Американское вооружение, в частности гаубицы М777 уже используется украинской стороной», — констатировал Пушилин.Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщала, что украинская армия несколько раз открывала огонь по Донецку и Горлове из реактивной системы залпового огня и тяжелой артиллерии. В результате обстрелов погибло пять мирных жителей, и еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести.

Kremlin PoolGlobal Look Press

Бойцы ВСУ применяют американское вооружение для обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, именно этот вид артиллерии Вооруженные силы Украины задействовали во время обстрела жилых районов Донецка, где нет никаких военных объектов.

«Американское вооружение, в частности гаубицы М777 уже используется украинской стороной», — констатировал Пушилин.

Ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщала, что украинская армия несколько раз открывала огонь по Донецку и Горлове из реактивной системы залпового огня и тяжелой артиллерии. В результате обстрелов погибло пять мирных жителей, и еще 24 человека получили ранения различной степени тяжести.