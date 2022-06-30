Пушилин: военнослужащих ВС РФ и Народной милиции ДНР пытали в украинском плену

Украинские силовики применяли пытки в отношении большинства пленных военнослужащих ВС РФ и Народной милиции ДНР.
С таким заявлением выступил глава республики Денис Пушилин. По его словам, в ходе обмена пленными с Украиной домой вернулись 47 граждан ДНР — в основном это мобилизованные и контрактники.
«К абсолютному большинству из них применялись пытки, условия были за рамками нормального обращения с пленными», — объяснил он.
Пушилин добавил, что с особой жестокостью украинские военные издевались над российскими летчиками, которые выполняли боевые задачи в рамках спецоперации по освобождению Донбасса.