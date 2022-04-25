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    Пушилин: у ДНР хватает сил, чтобы пресечь попытки украинских националистов вырваться из «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пушилин: у ДНР хватает сил, чтобы пресечь попытки украинских националистов вырваться из «Азовстали»

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    denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

    Глава ДНР Денис Пушилин не
    исключил возможности новых попыток прорыва украинских националистов с «Азовстали»,
    пишет ТАСС.

    «Сил и средств, чтобы это пресечь, хватает», — отметил глава ДНР.

    Ранее Пушилин заявил, что
    украинским националистам, засевшим на территории комбината «Азовсталь» в
    Мариуполе, «осталось недолго».

    Пушилин: у ДНР хватает сил, чтобы пресечь попытки украинских националистов вырваться из «Азовстали»
    globallookpress.com / Victor / XinHua

    «В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в “Азовстали”. Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, — в силу разных обстоятельств», — сказал он.

    Напомним, утром четверга, 24
    февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации
    специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство
    народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации
    конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России
    подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
    населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства
    ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
    выведена из строя.

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