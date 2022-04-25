Пушилин: у ДНР хватает сил, чтобы пресечь попытки украинских националистов вырваться из «Азовстали»

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Глава ДНР Денис Пушилин не
исключил возможности новых попыток прорыва украинских националистов с «Азовстали»,
пишет ТАСС.
«Сил и средств, чтобы это пресечь, хватает», — отметил глава ДНР.
Ранее Пушилин заявил, что
украинским националистам, засевшим на территории комбината «Азовсталь» в
Мариуполе, «осталось недолго».
«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в “Азовстали”. Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, — в силу разных обстоятельств», — сказал он.
Напомним, утром четверга, 24
февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации
специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство
народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации
конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России
подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному
населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства
ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью
выведена из строя.