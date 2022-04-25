Пушилин: у ДНР хватает сил, чтобы пресечь попытки украинских националистов вырваться из «Азовстали»

«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в “Азовстали”. Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент. Тем не менее мы понимаем, что им осталось недолго, — в силу разных обстоятельств», — сказал он.