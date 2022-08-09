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Пушилин: трибунал над боевиками из Азова* пройдет в Мариуполе

Пушилин: трибунал над боевиками из Азова* пройдет в Мариуполе
Kremlin Pool/Global Look Press

Трибунал над боевиками из Азова* (организация признана террористической на территории РФ) пройдет в Мариуполе. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

* — организация признана террористической

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