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Пушилин: союзные войска ведут наступление на позиции ВСУ в Донбассе с четырех направлений

Пушилин: союзные войска ведут наступление на позиции ВСУ в Донбассе с четырех направлений
Kremlin PoolGlobal Look Press

Вооруженные силы России совместно с народными милициями ЛДНР продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, союзные войска ведут наступление на позиции ВСУ в регионе сразу с четырех направлений. 

«Сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР — это в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей

Также ранее глава ДНР сообщил, что в настоящий момент Народная милиция ДНР делает «все необходимые шаги» для того, чтобы продолжить выход на административные границы республики, пишет RT.

вс рф ДНР Донбасс пушилин
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