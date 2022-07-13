Пушилин: союзные войска ведут наступление на позиции ВСУ в Донбассе с четырех направлений

«Сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР — это в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.