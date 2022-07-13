Пушилин: союзные войска ведут наступление на позиции ВСУ в Донбассе с четырех направлений

Вооруженные силы России совместно с народными милициями ЛДНР продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по освобождению Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, союзные войска ведут наступление на позиции ВСУ в регионе сразу с четырех направлений.
«Сейчас активно освободительная операция продолжается на севере ДНР — это в направлении Славянска, Северска и Артемовска. Что касается освобождения по южной части, то здесь развивается освободительная операция в направлении Угледара», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Также ранее глава ДНР сообщил, что в настоящий момент Народная милиция ДНР делает «все необходимые шаги» для того, чтобы продолжить выход на административные границы республики, пишет RT.