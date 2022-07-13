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Пушилин: союзные войска принимают все необходимые меры для освобождения ДНР

Пушилин: союзные войска принимают все необходимые меры для освобождения ДНР
Федеральное агентство новостей

Военнослужащие Народной милиции ДНР совместно с подразделениями ВС РФ в настоящий момент сконцентрированы на освобождении Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.

В рамках спецоперации по освобождению Донбасса союзные войска уже взяли под контроль значительную часть ДНР, включая стратегически важный райцентр к югу от Донецка.

«Наши подразделения предпринимают все необходимые меры для того, чтобы продолжить освобождение Донецкой Народной республики», — отметил Пушилин.

Ранее глава республики выразил уверенность в том, что в скором будущем союзные силы полностью освободят территории ДНР, передает RT.

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