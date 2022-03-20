Пушилин сообщил о доставке первых гуманитарных грузов жителям Мариуполя

Среди привезенного груза — вода, продукты питания, в том

числе и детского. По словам Пушилина, эта операция была крайне опасной, так как

город находится под обстрелами ВСУ. Однако по-другому Россия поступить не

смогла, потому что страна осознает, что в Мариуполе сейчас острая гуманитарная

катастрофа, написал глава ДНР в своем Telegram-канале.