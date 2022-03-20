Пушилин сообщил о доставке первых гуманитарных грузов жителям Мариуполя

Global look press/Alexander Rekun Новости
На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

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Global look press/Alexander Rekun

Первые машины с гуманитарным грузом для жителей Мариуполя
прибыли из России. Они были разгружены в Восточном районе города, сообщил глава
Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Среди привезенного груза — вода, продукты питания, в том
числе и детского. По словам Пушилина, эта операция была крайне опасной, так как
город находится под обстрелами ВСУ. Однако по-другому Россия поступить не
смогла, потому что страна осознает, что в Мариуполе сейчас острая гуманитарная
катастрофа, написал глава ДНР в своем Telegram-канале.

«Огромная признательность спасателям МЧС России, которые
привезли гумпомощь, а также депутату Госдумы РФ Дмитрию Саблину и депутату
Народного Совета ДНР Сергею Прокопенко за личное участие в доставке столь
необходимого груза мариупольчанам. Особая благодарность партии «Единая Россия»
и секретарю ее Генсовета Андрею Турчаку за оперативную организацию гуманитарной
помощи для Мариуполя», — написал Пушилин.

Минобороны РФ ранее опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала,
что националисты прикрывались мирными жителями как «живым щитом». По ее словам,
во время отступления они также подорвали городской драматический театр.

Российская сторона при этом пытается провести процесс
демилитаризации Украины. Так, ВС РФ нанесли ракетный удар по центру подготовки
украинских сил, передает РИАМО.

 
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