Пушилин сообщил об успехах союзных войск на Авдеевском направлении в ДНР

Союзные войска смогли добиться определенных успехов на Авдеевском направлении, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Он не стал вдаваться в подробности, однако предположил, что ситуация будет развиваться «по той траектории, которая была обозначена военным командованием».
«Я могу сказать только общими фразами, что наши подразделения добились уже определенных успехов на авдеевском направлении», — отметил Пушилин.
Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли исправительную колонию к югу от Донецка, где содержались украинские военнопленные.