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Пушилин сообщил об успехах союзных войск на Авдеевском направлении в ДНР

Пушилин сообщил об успехах союзных войск на Авдеевском направлении в ДНР
пресс-служба главы ДНР

Союзные войска смогли добиться определенных успехов на Авдеевском направлении, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он не стал вдаваться в подробности, однако предположил, что ситуация будет развиваться «по той траектории, которая была обозначена военным командованием».

«Я могу сказать только общими фразами, что наши подразделения добились уже определенных успехов на авдеевском направлении», — отметил Пушилин.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли исправительную колонию к югу от Донецка, где содержались украинские военнопленные.

ДНР Донбасс пушилин спецоперация
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