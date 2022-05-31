Пушилин сообщил об уничтожении большинства позиций ВСУ на Константиновском направлении в ДНР

«Вчера наши военные отрабатывали огневые точки противника, и с учетом того, что вечером, ночью было тихо, и сейчас пока утром еще тихо, по крайней мере, на том направлении, на Константиновском, оттуда не прилетают снаряды, можно говорить о том, что большинство огневых точек противника уничтожено», — отметил Пушилин.