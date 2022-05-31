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Пушилин сообщил об уничтожении большинства позиций ВСУ на Константиновском направлении в ДНР

Пушилин сообщил об уничтожении большинства позиций ВСУ на Константиновском направлении в ДНР
denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

Большинство огневых точек солдат украинских вооруженных сил на Константиновском направлении было уничтожено. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

В эфире «Соловьев Live» он отметил, что военнослужащие Народной милиции ДНР нанесли удары по позициям ВСУ.

«Вчера наши военные отрабатывали огневые точки противника, и с учетом того, что вечером, ночью было тихо, и сейчас пока утром еще тихо, по крайней мере, на том направлении, на Константиновском, оттуда не прилетают снаряды, можно говорить о том, что большинство огневых точек противника уничтожено», — отметил Пушилин.

Ранее в ДНР сообщали об очередном обстреле Донецка со стороны украинских военных, передает RT. Огонь с применением РСЗО «Град» велся с направления населенного пункта Авдеевка.

ВСУ ДНР Донбасс народная милиция днр пушилин
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