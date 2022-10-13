Пушилин сообщил об уменьшении обстрелов ДНР на фоне ударов ВС РФ

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об уменьшении обстрелов Донецкой Народной Республики на фоне ударов ВС РФ. За последние дни интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря российским ответным ударам, сообщает РИА Новости.
10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары высокоточными ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины. Удары наносились по нескольким городам, в том числе по целям в Киеве. МО РФ сообщало, что все назначенные объекты были поражены.