Пушилин сообщил об уменьшении обстрелов ДНР на фоне ударов ВС РФ

10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары высокоточными ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины. Удары наносились по нескольким городам, в том числе по целям в Киеве. МО РФ сообщало, что все назначенные объекты были поражены.