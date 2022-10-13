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Пушилин сообщил об уменьшении обстрелов ДНР на фоне ударов ВС РФ

Пушилин: у ВСУ нет шансов удержать позиции возле Кременной
Global Look Press | Kremlin Pool

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об уменьшении обстрелов Донецкой Народной Республики на фоне ударов ВС РФ. За последние дни интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря российским ответным ударам, сообщает РИА Новости.

10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары высокоточными ракетами по объектам критической инфраструктуры Украины. Удары наносились по нескольким городам, в том числе по целям в Киеве. МО РФ сообщало, что все назначенные объекты были поражены.

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