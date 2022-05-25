Пушилин сообщил о взятии под контроль НМ ДНР более 50% территории города Красный Лиман

Более половины территории города Красный Лиман уже находится под полным контролем сил Народной милиции ДНР. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, подразделения ополчения зашли в населенный пункт и в настоящий момент проводят зачистку от украинских националистов в черте города.
«Остались считанные дни до того, когда можно считать Красный Лиман освобожденным населенным пунктом», — цитирует Пушилина телеканал «Россия-24».
Ранее глава ДНР сообщил о начале активной фазы освобождения города. Также он обвинил бойцов ВСУ в попытке прикрыться мирными жителями как живым щитом.