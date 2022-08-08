Пушилин сообщил о ситуации в недавно освобожденном поселке Пески

Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики занимаются оперативными мероприятиями для полного освобождения поселка Пески, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках», — сказано в сообщении политика.
Вооруженные силы Украины значительно укрепили этот населенный пункт, поэтому его освобождение стало непростой задачей для союзных сил. Тем не менее, противнику пришлось оставить свои позиции.
«Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло — бежали, бросив БК, амуницию, тела своих “побратымив”», — добавил Пушилин.
Корреспондент «Народных Новостей» одним из первых побывал в Песках после того, как этот населенный пункт перешел под контроль сил ДНР впервые за восемь лет. Спецкор подробно показал, как выглядит поселок, оставленный украинскими военными.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.