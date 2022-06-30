Пушилин сообщил о переброске подразделений НМ ЛНР в ДНР после освобождения Лисичанска

Народная милиция ЛНР перебросит свои подразделения в ДНР после того, как освободит город Лисичанск.
С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он отметил, что в республику также вернутся направленные ранее в ЛНР донецкие подразделения, когда ситуация на Луганском направлении подойдет к своему «логическому завершению».
«Что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики», — объяснил он.
Ранее Пушилин рассказал, что украинские военные пытали пленных солдат российской армии и НМ республики.