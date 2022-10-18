Пушилин сообщил о крупном обмене пленными с Украиной

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что 17 октября пройдет крупный обмен пленными по формуле 110 на 110.
По словам Пушилина, из застенков украинского режима домой вернуться 80 гражданских моряков, которых Киев держал в заложниках.
Кроме того, в результате предстоящего обмена с Украиной будут освобождены 30 военных из ДНР, ЛНР и других регионов России.
13 октября Министерство обороны РФ сообщало о возвращении из плена 20 пленных военнослужащих. Обмен состоялся в результате переговоров с украинской стороной.