Пушилин: силы НМ ДНР заняли серьезный плацдарм на Авдеевском направлении

Подразделения Народной милиции ДНР добились больших успехов в ходе наступления на Авдеевском направлении, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В частности, он отметил, что защитники Донбасса пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка.
«Есть определенные успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая — Константиновка, что позволило уже выйти на достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки», — сказал Пушилин.
Кроме того, силы НМ ДНР закрепились в поселке Пески, развивая наступление на Марьинском направлении.