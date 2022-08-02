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Пушилин: силы НМ ДНР заняли серьезный плацдарм на Авдеевском направлении

Пушилин: силы НМ ДНР заняли серьезный плацдарм на Авдеевском направлении
Федеральное агентство новостей

Подразделения Народной милиции ДНР добились больших успехов в ходе наступления на Авдеевском направлении, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В частности, он отметил, что защитники Донбасса пересекли трассу Ясиноватая — Константиновка.

«Есть определенные успехи. Наши подразделения перешли уже трассу Ясиноватая — Константиновка, что позволило уже выйти на достаточно серьезный плацдарм в направлении Авдеевки», — сказал Пушилин.

Кроме того, силы НМ ДНР закрепились в поселке Пески, развивая наступление на Марьинском направлении.

ДНР Донбасс пушилин спецоперация
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