Пушилин: сдача в плен националистов «Азова» сыграет решающую роль в освобождении Донбасса

«Сдача в плен “легендарного” в понимании украинского режима полка “Азов”, конечно, играет решающую роль. И все, кто принимает решения, имеется ввиду из командиров, они сделали уже соответствующие выводы», — подчеркнул Пушилин в интервью для РИА Новости.