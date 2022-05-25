Пушилин: сдача в плен националистов «Азова» сыграет решающую роль в освобождении Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал сдачу в плен националистов «Азова»* (в отношении некоторых участников формирования в РФ открыто уголовное дело) решающим фактором при освобождении Донбасса.
Он отметил, что уже сейчас наблюдается рост количества случаев, когда подразделения регулярной украинской армии бросают позиции или сдаются в плен.
«Сдача в плен “легендарного” в понимании украинского режима полка “Азов”, конечно, играет решающую роль. И все, кто принимает решения, имеется ввиду из командиров, они сделали уже соответствующие выводы», — подчеркнул Пушилин в интервью для РИА Новости.
По его словам, украинские военные понимают, что после сдачи распиаренного полка «Азов» киевское командование может легко предать простых солдат.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела