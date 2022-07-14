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Пушилин рассказал, откуда подразделения ВСУ наносят артиллерийские удары по территории ДНР

Пушилин рассказал, откуда подразделения ВСУ наносят артиллерийские удары по территории ДНР
denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

ВСУ ведут обстрел населенных пунктов ДНР со стороны Славянска и Краматорска. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Славянск и Краматорск — это наши города. На данный момент противник оккупировал их, и, по сути, оттуда продолжает обстреливать жилые кварталы населенных пунктов республики», — отметил глава ДНР.

ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ДНР освободили от украинских националистов значительную часть республики. В частности, под контролем российской армии находится стратегически важный райцентр к югу от Донецка – Волноваха, а также города Мариуполь и Святогорск.

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RusNewsToday24
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