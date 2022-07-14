Пушилин рассказал, откуда подразделения ВСУ наносят артиллерийские удары по территории ДНР

ВСУ ведут обстрел населенных пунктов ДНР со стороны Славянска и Краматорска. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Славянск и Краматорск — это наши города. На данный момент противник оккупировал их, и, по сути, оттуда продолжает обстреливать жилые кварталы населенных пунктов республики», — отметил глава ДНР.
ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ДНР освободили от украинских националистов значительную часть республики. В частности, под контролем российской армии находится стратегически важный райцентр к югу от Донецка – Волноваха, а также города Мариуполь и Святогорск.