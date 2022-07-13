Пушилин рассказал о «пакетной» стратегии ВСУ в Донбассе

Применение украинским военным американских систем реактивного залпового огня HIMARS практически не влияет на ход боевых действий, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости. По его словам, куда важнее «пакетная» тактика ВСУ.
Так, пояснил глава республики, речь идет о массированных обстрелах гражданской инфраструктуры так называемым пакетным способом. Речь идет об одновременном применении разных видов вооружений — артиллерии, РСЗО и так далее.
«Я бы не сказал, что именно HIMARS меняют сильно картину на фронтах. Меняет картину на фронтах циничное использование любого тяжелого вооружения, будь это артиллерия, будь это реактивные системы залпового огня — в том виде, в котором они применяются, то есть пакетным способом. То, что противник применяет абсолютно без раздумья все виды вооружения и по гражданским объектам, и по инфраструктуре — уже ни у кого не остается сомнений», — пояснил Пушилин.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.