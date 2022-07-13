Пушилин рассказал о «пакетной» стратегии ВСУ в Донбассе

«Я бы не сказал, что именно HIMARS меняют сильно картину на фронтах. Меняет картину на фронтах циничное использование любого тяжелого вооружения, будь это артиллерия, будь это реактивные системы залпового огня — в том виде, в котором они применяются, то есть пакетным способом. То, что противник применяет абсолютно без раздумья все виды вооружения и по гражданским объектам, и по инфраструктуре — уже ни у кого не остается сомнений», — пояснил Пушилин.