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Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев, Одессу и Харьков

Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев, Одессу и Харьков
denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

Глава ДНР Денис Пушилин после возложения цветов к мемориалу «Брестская крепость» заявил, что сегодня пришло время вновь освобождать города, основанные русскими людьми, сообщает РИА Новости.

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — отметил Пушилин.

Отметим, что Денис Пушилин посетил Брестскую крепость, где совместно с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость».

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