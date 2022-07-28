Пушилин: пришло время освобождать русские города Киев, Одессу и Харьков

Отметим, что Денис Пушилин посетил Брестскую крепость, где совместно с секретарем Генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым возложил цветы к Вечному огню мемориала «Брестская крепость».

Глава ДНР Денис Пушилин после возложения цветов к мемориалу «Брестская крепость» заявил, что сегодня пришло время вновь освобождать города, основанные русскими людьми, сообщает РИА Новости.