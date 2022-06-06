Пушилин: подразделения ВСУ применяют американские гаубицы М777 при обстрелах Донецка

В эфире телеканала «Россия-1» он заявил, что при обстреле столицы ДНР 4 июня были задействованы, в том числе гаубицы М777. При этом он подчеркнул, что украинские подразделения наносили удары по жилым кварталам, где нет никаких объектов военной инфраструктуры.