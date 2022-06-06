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Пушилин: подразделения ВСУ применяют американские гаубицы М777 при обстрелах Донецка

Пушилин: подразделения ВСУ применяют американские гаубицы М777 при обстрелах Донецка
wikipedia.org / Specialist Evan D. Marcy, U.S. Army/Public Domain

Вооружение американского производства активно применяется военнослужащими Вооруженных сил Украины при обстрелах Донецка. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В эфире телеканала «Россия-1» он заявил, что при обстреле столицы ДНР 4 июня были задействованы, в том числе гаубицы М777. При этом он подчеркнул, что украинские подразделения наносили удары по жилым кварталам, где нет никаких объектов военной инфраструктуры.

«Американское вооружение, в частности, гаубицы М777 уже используется украинской стороной», — сказал Пушилин.

Ранее глава ДНР назвал последний обстрел Донецка беспрецедентным. Во время него военнослужащие ВСУ выпустили по городу более 50 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град».

ВСУ ДНР Донецк обстрелы пушилин
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