Пушилин объяснил, какая судьба ждет приговоренных к смертной казни наемников

Иностранные наемники, приговоренные судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, подали апелляции, однако, в случае ее отклонения, приговор будет исполнен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Все иностранцы подали на обжалование смертного приговора в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, потом уже будут переданы дела для исполнения — это расстрел, непубличный», — пояснил Пушилин.
Ранее глава минюста республики Юрий Сироватко отметил, что решение по апелляции иностранных наемников будет принято до конца июля.
Напомним, 9 июля в Донецке приговорили к смертной казни трех иностранных наемников — двух подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.