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Пушилин объяснил, какая судьба ждет приговоренных к смертной казни наемников

Пушилин объяснил, какая судьба ждет приговоренных к смертной казни наемников
denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

Иностранные наемники, приговоренные судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, подали апелляции, однако, в случае ее отклонения, приговор будет исполнен, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Все иностранцы подали на обжалование смертного приговора в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, потом уже будут переданы дела для исполнения — это расстрел, непубличный», — пояснил Пушилин.

Ранее глава минюста республики Юрий Сироватко отметил, что решение по апелляции иностранных наемников будет принято до конца июля.

Напомним, 9 июля в Донецке приговорили к смертной казни трех иностранных наемников — двух подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.

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