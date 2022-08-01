Пушилин объяснил, для чего Зеленский объявил «эвакуацию» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский пытается снизить легитимность референдума о присоединении Донецкой Народной Республики к России. Такое мнение высказал руководитель ДНР Денис Пушилин.
Так глава республики прокомментировал призывы Зеленского к эвакуации мирного населения с пока еще подконтрольных Киеву территорий Донбасса.
«Когда эти населенные пункты будут освобождены в рамках ДНР, он скажет, что там людей не было, какой там был референдум? … Отнюдь это не забота о гражданском населении», – пояснил Пушилин в эфире «Россия-24».
Ранее стало известно, что Париж продолжит поддерживать ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с Зеленским, пишет RT.