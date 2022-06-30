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Пушилин обвинил Киев в желании устроить из Авдеевки второй Мариуполь

Пушилин обвинил Киев в желании устроить из Авдеевки второй Мариуполь
denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

Власти Киева намерены устроить из Авдеевки второй Мариуполь, подвергая город ежедневным обстрелам. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В планах противника из Авдеевки устроить если не второй Мариуполь, то что-то приближенное к этому», — рассказал глава республики.

В эфире телеканала «Россия 1» Пушилин отметил, что бойцы Народной милиции ДНР предпринимают невероятные усилия, чтобы сохранить как можно больше человеческих жизней и обеспечить безопасность города.

Провокации со стороны Киева приводят к большим жертвам, включая гражданское население, заключил глава ДНР.

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