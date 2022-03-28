Пушилин обсудил с Кадыровым ход операции по освобождению Мариуполя

Во время

встречи Пушилин и Кадыров затронули тему операции по освобождению Мариуполя,

а также продвижение российских войск. Лидер ДНР поблагодарил главу Чечни за оказанную

поддержку. Пушилин также вручил Кадырову орден Дружбы за личный вклад в освобождение Донбасса.