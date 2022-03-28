Пушилин обсудил с Кадыровым ход операции по освобождению Мариуполя

Global look press/Alexander Rekun Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

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Global look press/Alexander Rekun

Лидер
Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел встречу с главой Чечни
Рамзаном Кадыровым. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

Во время
встречи Пушилин и Кадыров затронули тему операции по освобождению Мариуполя,
а также продвижение российских войск. Лидер ДНР поблагодарил главу Чечни за оказанную
поддержку. Пушилин также вручил Кадырову орден Дружбы за личный вклад в освобождение Донбасса.

«Обсудил в
Мариуполе с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по
освобождению города. Выразил огромную признательность за то, что плечом к плечу
с нашими защитниками бойцы из Чеченской Республики изгоняют нацистских
преступников с земли Донбасса», — сообщил глава ДНР.

Россия
проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. При этом
отечественные военные уже взяли под контроль Херсонскую область. Ранее Кадыров
сообщил, что эвакуированные в Ростов-на-Дону жители ЛНР и ДНР получили партию
гуманитарной помощи, передает телеканал «360».

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