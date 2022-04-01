Пушилин: Мариуполь будет освобожден от украинских националистов в ближайшее время

По словам Пушилина, войска ДНР активно продолжают

освобождать районы республики от нацистов. Военнослужащие народной милиции уже взяли под

контроль аэропорт, железнодорожный вокзал и левобережную часть Мариуполя. До

полного освобождения города остались считанные сутки, заявил глава ДНР.