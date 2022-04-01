Пушилин: Мариуполь будет освобожден от украинских националистов в ближайшее время

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об
освобождении Мариуполя от украинских националистов в ближайшие сутки.
По словам Пушилина, войска ДНР активно продолжают
освобождать районы республики от нацистов. Военнослужащие народной милиции уже взяли под
контроль аэропорт, железнодорожный вокзал и левобережную часть Мариуполя. До
полного освобождения города остались считанные сутки, заявил глава ДНР.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало,
что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам
Украины, мирному населению ничего не угрожает.
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