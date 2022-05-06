Пушилин и Турчак вышли к Днепру в Херсоне

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Делегация официальных лиц России и ДНР побывала в Херсоне, передает Telegram-канал WarGonzo.
На освобожденные территории из Донецка отправились глава республики Денис Пушилин, генсек «Единой России», зампред Совфеда Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артем Туров.
Ранее глава ДНР сообщил, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и Андрей Турчак в рамках визита политики посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также нанесли визит ветеранам Великой Отечественной войны.
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