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    Пушилин и Турчак вышли к Днепру в Херсоне

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пушилин и Турчак вышли к Днепру в Херсоне

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    Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

    Делегация официальных лиц России и ДНР побывала в Херсоне, передает Telegram-канал WarGonzo.

    На освобожденные территории из Донецка отправились глава республики Денис Пушилин, генсек «Единой России», зампред Совфеда Андрей Турчак, а также депутаты Госдумы Дмитрий Саблин и Артем Туров. 

    Ранее глава ДНР сообщил, что первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и Андрей Турчак в рамках визита политики посетили завод им. Ильича, морской порт, центр помощи «Единой России», открытие памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы в Мариуполе, а также нанесли визит ветеранам Великой Отечественной войны. 

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