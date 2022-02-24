Пушилин: Джо Байден опосредованно признал ДНР и ЛНР введением санкций

Пушилин: Джо Байден опосредованно признал ДНР и ЛНР введением санкций Новости
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Президент США Джо Байден ввел санкции непосредственно против ДНР и ЛНР, чем фактически признал их, считает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Своим указом президент США запретил американским юридическим лицам и гражданам Соединенных Штатов инвестировать в Луганскую и Донецкую народные республики и торговать с ними. Таким образом Байден опосредованно признал ДНР и ЛНР, заявил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Что касается вот данных шагов (Байдена), то есть вообще первого заявления и первой какой-то санкционной политики (США) после признания (РФ независимости ДНР и ЛНР), то есть по сути опосредованно Байден нас признал как субъекты, потому что конкретно против Донецкой и Луганской народных республик (были введены санкции)», — заключил глава ДНР.

Ранее Евросоюз также запретил европейскому бизнесу осуществлять любые экономические операции с республиками Донбасса. Кроме того, в санкционный список попали более 350 депутатов Госдумы, а также 27 физлиц и юрлиц.

В минувший понедельник, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛДНР. Глава государства также поручил обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами России.

 
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