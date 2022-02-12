Пушилин допустил причастность Киева ко взрыву в Донбассе

Взрыв в Донбассе мог прогреметь во время съемок провокационного ролика украинской стороной, считает глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Взрыв произошел примерно в полутора километрах от линии соприкосновения, недалеко от населенного пункта Опытное. Эта территория является подконтрольной Украине, напомнил Пушилин.

«Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле. Мы, со своей стороны, не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами, или еще что-то», — заявил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Пушилин отметил, что произошедшее никак не связано с беспилотным аппаратом Bayraktar. Журналисты пытались узнать об инциденте у самих украинских военнослужащих, но они не стали давать комментарии.

Глава ДНР добавил, что американские представители в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ собрали технику и ждут команду покинуть зону конфликта. Это может стать свидетельством готовности Украины к наступательным действиям, заключил Пушилин.

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