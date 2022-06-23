Пушилин допустил, что трибунал над военными преступниками состоится в Мариуполе

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь рассматривается как наиболее вероятное место проведения трибунала над украинскими военными преступниками. Об этом он рассказал в программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ».
«Наиболее вероятная точка, на которой мы сходимся все, — это Мариуполь», — подчеркнул глава ДНР.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.