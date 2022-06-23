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Пушилин допустил, что трибунал над военными преступниками состоится в Мариуполе

Пушилин допустил, что трибунал над военными преступниками состоится в Мариуполе
denis-pushilin.ru/via Globallookpress.com

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь рассматривается как наиболее вероятное место проведения трибунала над украинскими военными преступниками. Об этом он рассказал в программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ».

«Наиболее вероятная точка, на которой мы сходимся все, — это Мариуполь», — подчеркнул глава ДНР.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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