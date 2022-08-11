Пушилин: дата референдума станет известна после полного освобождения ДНР

Дата проведения референдума о присоединении Донецкой Народной Республики станет известна после взятия всей ее территории под контроль. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Глава республики указал, что основные усилия сейчас нацелены на полное освобождение территории ДНР. После того как она будет освобождена в конституционных границах, очень быстро станет известна дата проведения референдума, подчеркнул он.
Пушилин указал, что у республики уже есть опыт проведения референдумов. Также в ДНР проходили выборы главы республики и парламента.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с Россией. Референдум пройдет с учетом требований российского законодательства.