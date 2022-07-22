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Пушилин: Британия не интересуется состоянием приговоренных к смерти наемников

Пушилин: Британия не интересуется состоянием приговоренных к смерти наемников
prt scr youtube.com / FLORIDAforLOVE /Graham Phillips

Политики Великобритании не предпринимают попыток поинтересоваться состоянием наемников, попавших в плен на территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Граждане Соединенного Королевства Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались союзным войскам в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их к высшей мере наказания. 

По законам республики, им грозит смертная казнь, приведенная в исполнение через расстрел. Та же участь за пособничество ВСУ ожидает наемника из Марокко Доминика Рааба.

Британия ДНР наемники пушилин
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