Политики Великобритании не предпринимают попыток поинтересоваться состоянием наемников, попавших в плен на территории ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Граждане Соединенного Королевства Шон Пиннер и Эйден Аслин сдались союзным войскам в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их к высшей мере наказания.
По законам республики, им грозит смертная казнь, приведенная в исполнение через расстрел. Та же участь за пособничество ВСУ ожидает наемника из Марокко Доминика Рааба.