Пушилин: более 140 военнослужащих ВС РФ и НМ ДНР вернулись домой из плена ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил России и Народной милиции ДНР вернутся домой из плена украинской армии. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По словам Пушилина из плена ВСУ были освобождены 144 бойца, большинство из которых имеют ранения и нуждаются в срочной квалифицированной медпомощи.
«Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. При этом наша основная задача — спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации», — подчеркнул глава ДНР.
Он отметил, что в плен украинской армии при разных обстоятельствах попали очень ценные бойцы ВС РФ и НМ ДНР, которые теперь смогут вернуться домой.