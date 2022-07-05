Пухов объяснил, какие меры нужно принять РФ после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Россия должна наращивать военный потенциал в соседних регионах, чтобы парировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Таким мнением с изданием «Известия» поделился военный эксперт Руслан Пухов. По его словам, Швеция и Финляндия стали первым ценным приобретением военно-политического блока за последние четверть века. Он отметил, что США важно затащить в организацию как можно больше стран, потому что тогда управлять Европой гораздо легче.
«Совершенно очевидно, что вступление этих стран в НАТО — вне зависимости от того, появится ли там база НАТО или нет, — серьезный вызов нашей безопасности», — объяснил Пухов.
Он отметил, что эти государства обладают хорошими армиями. Кроме того, они сильно мотивированы на противостояние с Россией.