«Пугливые патриоты»: музыканты группы «Земляне» жестко высказались о покинувших Россию артистах

Барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселев рассказал корреспонденту «Народных Новостей», что группа всегда выступала в поддержку республик Донбасса. Он отметил, что спецоперация России на Украине играет очень важную роль. Он отметил, что не все артисты российского шоу-бизнеса разделили их позицию. Так часть звезд предпочла покинуть Родину после начала операции по защите Донбасса. Киселев отметил, что для таких знаменитостей у него есть особое выражение.