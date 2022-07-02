«Пугливые патриоты»: музыканты группы «Земляне» жестко высказались о покинувших Россию артистах

Корреспонденту «Народных Новостей» удалось пообщаться с основателями легендарной группы «Земляне» Игорем Романовым и Владимиром Киселевым на пресс-конференции в преддверии юбилейного шоу музыкального коллектива. Артисты рассказали о своем отношении к покинувшим Россию артистам, помощи ДНР и ЛНР, а также поделились творческими планами.
Группа «Земляне» проведет 2 июля в Санкт-Петербурге самый масштабный концерт этого лета. Мероприятие приурочено 45-летию легендарного коллектива. Шоу обещает удивить зрителей своим масштабом. На «Газпром Арене» была сооружена сцена-трансформер в форме гигантской птицы — конструкции, не имеющей аналогов в России, площадью в 2000 кв.м и с «размахом крыльев» более 100 метров. Помимо этого, во время концерта поклонников порадует фаер-шоу, мотошоу, полеты каскадеров и множество невероятных трюков.
Стоит отметить, что все средства, вырученные от продажи билетов на концерт «Землян», будут переданы в госпиталь в городе Горловка в Донецкой Народной Республике от имени музыкантов группы, они пойдут на лечение раненых военных и мирных граждан. Недавно музыканты группы посетили Луганск, где выступили в военном госпитале перед раненными защитниками Донбасса. Также артисты побывали в Донецке и Херсоне.
Барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселев рассказал корреспонденту «Народных Новостей», что группа всегда выступала в поддержку республик Донбасса. Он отметил, что спецоперация России на Украине играет очень важную роль. Он отметил, что не все артисты российского шоу-бизнеса разделили их позицию. Так часть звезд предпочла покинуть Родину после начала операции по защите Донбасса. Киселев отметил, что для таких знаменитостей у него есть особое выражение.
«По отношению ко всем артистам, которые уехали из России у нас есть очень хорошее выражение — «пугливые патриоты». А вот мы здесь, мы на своей земле. В любой исторический период понятно, кто на какой стороне находится», — отметил музыкант.
Фронтмен музыкального коллектива Игорь Романов рассказал корреспонденту НН, что является настоящим патриотом России. Он подчеркнул, что считает крайне важным помогать людям, которые встали на защиту республик от национализма, который царит на Украине.
«Я патриот своей страны. Для меня это очень важно помогать людям, которые нас защищают от этой заразы», — сообщил Романов.
Во время юбилейного концерта «Земляне» исполнят свои лучшие хиты «Каскадеры», «Взлетная полоса», «Путь домой», «Поверь в мечту», а также всеми любимую песню «Трава у дома», которую наизусть знает несколько поколений россиян.
Музыкант Владимир Киселев рассказал корреспонденту «Народных Новостей», что вскоре после шоу коллектив отправится на фестиваль «Славянский базар», который традиционно проходит в Белоруссии.
Артист отметил, что «Земляне» были первой группой, которая отправилась из СССР с концертным туром в другие страны мира. По словам музыканта, за долгую карьеру коллектив успел выступить во множестве городов и получить престижные награды. Теперь артисты хотят выступать для соотечественников и радовать своих зрителей любимыми хитами и новыми треками.
«Мы скоро едем в Белоруссию на «Славянский базар». Мы были первой рок-группой СССР, которая выехала заграницу и проехала огромные туры по Японии и Южной Корее. В какой-то момент мы выиграли рок-фестиваль в Дрездене. Так что мы свое наездили, даже перегнули палку с количеством въездов заграницу», — отметил Киселев.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.