Пугачеву и Галкина заметили на концерте ненавидящего Россию Интарса Бусулиса

Певица Алла Пугачева в начале марта приняла решение покинуть Россию в связи с обострением общественно-политической обстановки на Украине. По всей видимости, за рубежом культурная программа оказалась скудной. Артистку в компании дочери Кристины Орбакайте и супруга Максима Галкина заметили на концерте оскорбляющего РФ артиста Интарса Бусулиса.
Несколько фотографий звездной четы на концерте Бусулиса распространили авторы Telegram-канала «НеОпра, блин!». На одних кадрах знаменитости важно сидят в зале, на других исполнительница хита «Миллион алых роз» улыбается латвийцу Бусулису, который ранее публично выступил против действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса.
Напомним, спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. Пугачева и Галкин эмигрировали в Израиль, там же к ним присоединился и осуждающий Россию лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.