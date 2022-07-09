Новости0

Пугачеву и Галкина заметили на концерте ненавидящего Россию Интарса Бусулиса

Пугачеву и Галкина заметили на концерте ненавидящего Россию Интарса Бусулиса
Anatoly Lomohov/Russian Look/Globallookpress

Певица Алла Пугачева в начале марта приняла решение покинуть Россию в связи с обострением общественно-политической обстановки на Украине. По всей видимости, за рубежом культурная программа оказалась скудной. Артистку в компании дочери Кристины Орбакайте и супруга Максима Галкина заметили на концерте оскорбляющего РФ артиста Интарса Бусулиса.

Несколько фотографий звездной четы на концерте Бусулиса распространили авторы Telegram-канала «НеОпра, блин!». На одних кадрах знаменитости важно сидят в зале, на других исполнительница хита «Миллион алых роз» улыбается латвийцу Бусулису, который ранее публично выступил против действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Напомним, спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. Пугачева и Галкин эмигрировали в Израиль, там же к ним присоединился и осуждающий Россию лидер «Машины времени» Андрей Макаревич.

бусулис галкин Пугачева эмиграция
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.