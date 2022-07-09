Пугачеву и Галкина заметили на концерте ненавидящего Россию Интарса Бусулиса

Несколько фотографий звездной четы на концерте Бусулиса распространили авторы Telegram-канала «НеОпра, блин!». На одних кадрах знаменитости важно сидят в зале, на других исполнительница хита «Миллион алых роз» улыбается латвийцу Бусулису, который ранее публично выступил против действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ) в рамках спецоперации по защите мирного населения Донбасса.