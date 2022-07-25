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Пугачева запретила Галкину нести чушь про российскую власть

Пугачева запретила Галкину нести чушь про российскую власть
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Журналист Денис Сорокин считает, что резкость высказываний комика Максима Галкина существенно снизится, так как на него повлияла сама Алла Пугачева. Об этом он сообщил в статье BLITZ+.

Публицист считает, что у пары состоялся серьезный разговор. Примадонна доступно объяснила своему говорливому мужу, почему стоит сбавить обороты с критикой власти России. Связи Пугачевой, которые можно было использовать в своих интересах, ныне недоступны.

По мнению Сорокина, супруга Галкина уже не сможет отмазать его в случае чего. Все возможные границы уже пройдены. Поэтому и стоит перестать нести эту чушь, констатировал собеседник портала.

алла пугачева критика властей максим галкин сорокин
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RusNewsToday24
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