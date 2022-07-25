Пугачева запретила Галкину нести чушь про российскую власть

Журналист Денис Сорокин считает, что резкость высказываний комика Максима Галкина существенно снизится, так как на него повлияла сама Алла Пугачева. Об этом он сообщил в статье BLITZ+.
Публицист считает, что у пары состоялся серьезный разговор. Примадонна доступно объяснила своему говорливому мужу, почему стоит сбавить обороты с критикой власти России. Связи Пугачевой, которые можно было использовать в своих интересах, ныне недоступны.
По мнению Сорокина, супруга Галкина уже не сможет отмазать его в случае чего. Все возможные границы уже пройдены. Поэтому и стоит перестать нести эту чушь, констатировал собеседник портала.