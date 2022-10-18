Пугачева показала фото с Гребенщиковым и Макаревичем с концерта в Тель-Авиве

Оскорбившая россиян певица Алла Пугачева продолжает поддерживать сбежавших за рубеж звезд. На этот раз она опубликовала снимок с концерта своего коллеги Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.
На фото можно также увидеть признанного иноагентом в РФ музыканта Андрея Макаревича.
«Встреча с Борисом Гребенщиковым как встреча со светом в конце туннеля», — написала Пугачева.
Напомним, что Пугачева после своего побега в Израиль обратилась к россиянам, назвав соотечественников «рабами» и «холопами». Возмущенные жители РФ тут же накинулись на певицу с волной критики и осуждения.
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