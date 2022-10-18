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Пугачева показала фото с Гребенщиковым и Макаревичем с концерта в Тель-Авиве

Пугачева показала фото с Гребенщиковым и Макаревичем с концерта в Тель-Авиве
Агентство «Москва» | Кирилл Зыков

Оскорбившая россиян певица Алла Пугачева продолжает поддерживать сбежавших за рубеж звезд. На этот раз она опубликовала снимок с концерта своего коллеги Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.

На фото можно также увидеть признанного иноагентом в РФ музыканта Андрея Макаревича.

«Встреча с Борисом Гребенщиковым как встреча со светом в конце туннеля», — написала Пугачева.

prt scr instagram.com | @aalla_orfey (Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская)
prt scr instagram*.com | @aalla_orfey (Деятельность соцсети запрещена в России как экстремистская)

Напомним, что Пугачева после своего побега в Израиль обратилась к россиянам, назвав соотечественников «рабами» и «холопами». Возмущенные жители РФ тут же накинулись на певицу с волной критики и осуждения.

  • * – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ

гребенщиков Макаревич Пугачева
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