Пугачева не посещает концерты Галкина из-за детей

«Зачем? Он и сам справится. Программа продумана, Максим традиционно работает один — без гостей в концерте. Публика к этому привычна. А просто так делать длительные перелеты Пугачевой будет некомфортно», – отметил близкий к звездной семье источник в комментарии для «МК».