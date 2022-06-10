Пугачева не посещает концерты Галкина из-за детей

Российский юморист и шоумен Максим Галкин продолжает гастролировать по городам Израиля с новой программой. Примадонна Алла Пугачева не появляется на концертах своего супруга, предпочитая проводить время с детьми на дорогостоящей вилле.
Билеты на выступления Галкина распродаются с бешеной скоростью, однако Пугачева не разделяет успех своего избранника. Исполнительница объявила о завершении музыкальной карьеры еще в 2009 году – с этого момента певица избегает публичных вечеринок, а также редко общается с журналистами.
«Зачем? Он и сам справится. Программа продумана, Максим традиционно работает один — без гостей в концерте. Публика к этому привычна. А просто так делать длительные перелеты Пугачевой будет некомфортно», – отметил близкий к звездной семье источник в комментарии для «МК».
Напомним, знаменитые супруги покинули территорию России после начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В качестве места для иммиграции пара выбрала Израиль – шоумен колесит по стране с гастрольным туром, а Примадонна поправляет здоровье в любимых клиниках.