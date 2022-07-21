Пугачева избавилась от роскошных подарков Филиппа Киркорова

Так, Пугачева избавилась от части своего автопарка: Киркоров дарил ей роскошные автомобили. В итоге Примадонна осталась без белоснежного «Хаммера» с розовой отделкой салона и не менее помпезной «Ауди ТТ». Сейчас коллекция Пугачевой составляет «всего» девять автомобилей.