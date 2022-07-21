Пугачева избавилась от роскошных подарков Филиппа Киркорова

Популярный поп-певец Филип Киркоров не скупился на дорогие подарки своей бывшей супруге Алле Пугачевой. Однако Примадонна после расставания избавилась от многих из них, пишет Teleprogramma.pro.
Так, Пугачева избавилась от части своего автопарка: Киркоров дарил ей роскошные автомобили. В итоге Примадонна осталась без белоснежного «Хаммера» с розовой отделкой салона и не менее помпезной «Ауди ТТ». Сейчас коллекция Пугачевой составляет «всего» девять автомобилей.
Ранее известный психолог Вероника Степанова рассказала, что младшие дети Пугачевой могут заработать комплексы из-за солидного возраста своей матери. Сын и дочь Примадонны — Гарри и Лиза — вскоре начнут стесняться маму из-за итого, что она все больше похожа на прабабушку, уверяет эксперт.