Пугачева и Галкин могут завести еще детей из-за предусмотрительности певицы

Певица Алла Пугачева сохранила часть эмбрионов и может завести еще детей. Такие слухи обсуждают коллеги улетевшей за границу артистки и ее супруга шоумена Максима Галкина (признан в России иностранным агентом).
Исполнительница хита «Надо же» и ее муж в 2013 году стали родителям, используя искусственное оплодотворение и суррогатную мать. Дело в том, что Примадонна заморозила часть эмбрионов, когда еще была в репродуктивном возрасте.
Этот факт, по информации журналистов, активно обсуждают звезды российского шоу-бизнеса, отмечая, что благодаря предусмотрительности Пугачевой она с Галкиным могут завести еще детей.
«По слухам в околосветской тусовке у Пугачевой и ее мужа еще остались неиспользованные эмбрионы — криоконсервация может сохранять их неограниченное количество лет», — пишет Kp.ru.
Напомним, больше полугода назад Галкин улетел из России и начал гастролировать по миру. Пугачева также последовала за ним, напоследок назвав соотечественников «рабами» и «холопами», за что была раскритикована знаменитыми коллегами и пользователями Сети.