Пучков отказался понимать сбежавших и критикующих Россию артистов

Член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, писатель и блогер Дмитрий Пучков является ярым сторонником спецоперации. В интервью в рамках проекта «Время верных» он рассказал о своем отношении к критикующим родную страну соотечественникам и важности СВО.
В беседе с Федеральным агентством новостей Пучков подчеркнул, что не видит никакой разницы между народами России и Украины. И сейчас спецоперация ведется не против жителей соседней страны.
«Боевые действия ведутся вовсе не против Украины, все это организовано конгломератом западных стран, которые ведут с нами войну руками украинцев. В 2014 году на Майдане уже никто ничего не скрывал. То есть людей готовят к массовым убийствам. Я как гражданин Российской Федерации не хочу, чтобы сюда кто-то приходил, ничьи войска», — отметил Пучков.
Некоторые артисты решили покинуть Россию после старта спецоперации на Украине. И уже за рубежом они начали резко и негативно высказываться в адрес родины. Блогер отметил, что способен понять стремление «сбежать от воинского призыва». Но рассуждая о причинах критики, Пучков «теряется».