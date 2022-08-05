Пучков отказался понимать сбежавших и критикующих Россию артистов

«Боевые действия ведутся вовсе не против Украины, все это организовано конгломератом западных стран, которые ведут с нами войну руками украинцев. В 2014 году на Майдане уже никто ничего не скрывал. То есть людей готовят к массовым убийствам. Я как гражданин Российской Федерации не хочу, чтобы сюда кто-то приходил, ничьи войска», — отметил Пучков.