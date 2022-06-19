Публицист Шахназаров жестко высказался об израильских шутках Галкина про Россию

Сбежавший в Израиль шоумен и комик Максим Галкин дал серию концертов в местных городах: он высмеял уход западных компаний из России. Публицист и блогер Михаил Шахназаров в своем Telegram-канале оценил уровень юмора.
Галкин большую часть выступления посвятил уходу западных компаний из РФ. Так, по словам юмориста, после так Lego прекратила деятельность в России, в стране якобы больше не будут строить качественные самолеты, а вместо «Макдоналдса» будет ресторан «У дяди Вовы».
«Кто там потешался над Петросяном? Вы послушайте эту самодеятельность. Ну, в принципе после «нравится, не нравится, НАТО расширяется» было все ясно. Но это лютейший трэшариум», — жестко отозвался о качестве шуток Шахназаров.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.