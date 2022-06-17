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Публицист Придыбайло заявил, что России не хватает хорошей рекламы в условиях санкций

Публицист Придыбайло заявил, что России не хватает хорошей рекламы в условиях санкций
Федерально агентство новостей/Степан Яцко

России в условиях санкций не хватает хорошей рекламы, заявил российский журналист Константин Придыбайло в рамках XXV Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Отечественные производители не должны равняться на западных коллег. Публицист Придыбайло отметил, что России не хватает хорошей рекламы, а «крутые продукты» у нее уже есть, передает специальный корреспондент издания Федеральное агентство новостей, входящего в состав Медиагруппы «Патриот».

«Мы просто не знаем, что у нас производят, не знаем, что у нас есть крутые продукты, классные решения. Почему зачастую наши отечественные производители используют для своих брендов иностранные названия?», — отметил российский журналист.

Константин Придыбайло заявил, что России не следует использовать латиницу и стесняться имен на родном языке. Отечественные производители должны больше любить свою продукцию.

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