Публицист Моисеев: решительная позиция КНДР прочит Украине и США непростые времена

Решительность республики в противостоянии Западу говорит о ее желании принять участие в мировом переделе. Военнослужащие КНДР в роли братьев по оружию окажут союзным войскам серьезную поддержку в столкновениях с националистами. Опыт Корейской войны показал, что солдаты КНА являются мастерами городских боев.