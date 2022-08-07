Президент Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении отправить в Донбасс армию КНДР для борьбы с ВСУ. В случае реализации этих планов США и Киев ожидают непростые времена, заявил публицист Игорь Моисеев.
Решительность республики в противостоянии Западу говорит о ее желании принять участие в мировом переделе. Военнослужащие КНДР в роли братьев по оружию окажут союзным войскам серьезную поддержку в столкновениях с националистами. Опыт Корейской войны показал, что солдаты КНА являются мастерами городских боев.
Участие в освобождении Украины повысит авторитет Пхеньяна, пишет аналитик на страницах «Свободной прессы». Прямое сотрудничество республики с Москвой же прочит Соединенным Штатам серьезные трудности в виде формирования многополярного мира.