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Публицист Моисеев: решительная позиция КНДР прочит Украине и США непростые времена

Публицист Моисеев: решительная позиция КНДР прочит Украине и США непростые времена
Федеральное агентство новостей

Президент Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении отправить в Донбасс армию КНДР для борьбы с ВСУ. В случае реализации этих планов США и Киев ожидают непростые времена, заявил публицист Игорь Моисеев.

Решительность республики в противостоянии Западу говорит о ее желании принять участие в мировом переделе. Военнослужащие КНДР в роли братьев по оружию окажут союзным войскам серьезную поддержку в столкновениях с националистами. Опыт Корейской войны показал, что солдаты КНА являются мастерами городских боев.

Участие в освобождении Украины повысит авторитет Пхеньяна, пишет аналитик на страницах «Свободной прессы». Прямое сотрудничество республики с Москвой же прочит Соединенным Штатам серьезные трудности в виде формирования многополярного мира.

кндр северная корея США Украина
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