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Публицист Михаил Шахназаров посвятил стих Татьяне Лазаревой

Публицист Михаил Шахназаров посвятил стих Татьяне Лазаревой
globallookpress/Natalya Loginova

Публицист Михаил Шахназаров высказался об алкогольной зависимости актрисы Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом в России) и даже написал небольшой стих на эту тему. Он заявил, что артистка не отдает отчет своим действиям из-за пагубного пристрастия. 

«Спокойной ночи от членки порядочного общества и предводителя кружка “Трезвинушка”. Татьяна, вы лучшая! Это я вам посвятил: вот выпьешь виски вместо лимонада, и ***** в жизни ничего не надо!» — написал Шахназаров в Telegram-канале.

Сама Лазарева привыкла к негативу в свой адрес и воспринимает обвинения в алкоголизме с юмором. Актриса также рассказывала, что ее называют клоуном и психически больной, а также многие недоумевают, зачем она полезла в политику. 

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
актриса алкоголизм лазарева публицист Шахназаров
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RusNewsToday24
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