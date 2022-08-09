Публицист Дряшин обратился с советом к тоскующему по России Агутину

Российский певец Леонид Агутин продолжает тосковать по России. Некоторое время назад он всем хвастался заграничной жизнью своей дочери, говоря, как сильно отличается жизнь на Западе. Публицист Михаил Дряшин заявил, что исполнителю нужно определиться со своей позицией. Об этом пишет издание «Абзац».
Дряшин не совсем понимает, почему Леонид Агутин быстро «переобулся» в своих взглядах и теперь скучает по Родине.
«Агутин написал, что не быдло уехало, а осталось в России только сами знаете что. Если хватило бестактности хвастать устройством ребенка по ту сторону занавеса, не страдай, что аборигены не всегда понимают значение слова “пошлость”», – высказался публицист.