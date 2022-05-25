публикация ссылок для всех профилей и групп и анимированные фоны

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Команда «Одноклассников» объявила о запуске обновления в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» социальной сети.





Теперь авторы моментов как в профилях, так и в группах могут добавлять любые ссылки вне зависимости от количества подписчиков и наличия официального статуса («синей галочки»). Также для пользователей «Моментов» в приложении для iOS добавили специальные анимированные фоны.





В «Одноклассниках» разрешили прикреплять к публикациям в сервисе «Моменты» кнопку со ссылкой на любые сайты, блоги, страницы в интернете или внутри соцсети. Таким образом все авторы и модераторы групп смогут привлекать больше внимания к любому событию или контенту — статьям на сайтах, продаже билетов на мероприятия или новым товарам в группе. Ранее эта функция была доступна только официальным группам и профилям в соцсети.

Добавить ссылку можно к публикациям исчезающих фото и видео в мобильных приложениях «Одноклассников» на Android и iOS. Авторы также получат доступ к статистике переходов по ссылке.





Кроме того, авторы моментов в приложении для iOS теперь могут добавлять к своим фотографиям специальный фон: алгоритм распознает объект на снимке и рисует анимированный эффект вокруг него. Эффект позволяет создать «живой» фон. В будущем функция появится и для пользователей Android.