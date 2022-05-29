Публика тепло приняла Нетребко на сцене «Ла Скала» после критики России

До этого Нетребко заявляла о прекращении профессиональной деятельности из-за ситуации на Украине. Однако после критики России и спецоперации оперная певица получила возможность снова выступать в европейских театрах. В «Ла Скала» с пониманием отнеслись к позиции Нетребко.