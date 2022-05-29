Публика тепло приняла Нетребко на сцене «Ла Скала» после критики России

Народная артистка России Анна Нетребко вернулась на сцену театра «Ла Скала» в Милане. Она исполнила классические произведения, в том числе русских композиторов.
Концерт состоялся 27 мая, публика положительно отреагировала на возвращение Нетребко, пишет агентство ANSA. У певицы также запланировано еще несколько концертов в Париже и Милане.
До этого Нетребко заявляла о прекращении профессиональной деятельности из-за ситуации на Украине. Однако после критики России и спецоперации оперная певица получила возможность снова выступать в европейских театрах. В «Ла Скала» с пониманием отнеслись к позиции Нетребко.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что Нетребко теперь до конца жизни будет обязана признаваться в ненависти к России. Запад будет использовать ее в своих целях, подытожил он.