Publico: В Португалии арестовали особняк Романа Абрамовича

Роман Абрамович

Власти Португалии арестовали особняк российского миллиардера Романа Абрамовича, стоимость которого оценивают в 10 миллионов долларов — об этом сообщает португальская газета Publico.

Недвижимость расположена в регионе Алгарви на юге Португалии. По данным издания, за две недели до начала военной спецоперации на Украине компания Millhouse Views LLC, которую контролирует инвестиционный холдинг Абрамовича, пыталась продать дом.

О готовящейся сделке узнала португальская банковская госкорпорация Caixa Geral de Depósitos и передала сведения полиции. С 25 марта регистрация собственности в Алгарви была заморожена по требованию МИД Португалии.

После начала спецоперации Роман Абрамович попал под санкции Евросоюза и Великобритании. Его активы на Западе были заморожены — среди прочего, в апреле суд британского острова Джерси заморозил 7,3 миллиарда долларов, имеющие отношение к Роману Абрамовичу. Это больше половины состояния предпринимателя, которое оценивают в 13,9 миллиарда долларов.

Также Абрамовичу пришлось продать свой лондонский футбольный клуб “Челси” — причем вся прибыль была направлена на благотворительные цели и вложена в развитие клуба, сам Абрамович никаких денег не получил.