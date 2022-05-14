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    Publico: В Португалии арестовали особняк Романа Абрамовича

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Publico: В Португалии арестовали особняк Романа Абрамовича

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    Роман Абрамович

    Власти Португалии арестовали особняк российского миллиардера Романа Абрамовича, стоимость которого оценивают в 10 миллионов долларов — об этом сообщает португальская газета Publico.

    Недвижимость расположена в регионе Алгарви на юге Португалии. По данным издания, за две недели до начала военной спецоперации на Украине компания Millhouse Views LLC, которую контролирует инвестиционный холдинг Абрамовича, пыталась продать дом.

    О готовящейся сделке узнала португальская банковская госкорпорация Caixa Geral de Depósitos и передала сведения полиции. С 25 марта регистрация собственности в Алгарви была заморожена по требованию МИД Португалии.

    После начала спецоперации Роман Абрамович попал под санкции Евросоюза и Великобритании. Его активы на Западе были заморожены — среди прочего, в апреле суд британского острова Джерси заморозил 7,3 миллиарда долларов, имеющие отношение к Роману Абрамовичу. Это больше половины состояния предпринимателя, которое оценивают в 13,9 миллиарда долларов.

    Также Абрамовичу пришлось продать свой лондонский футбольный клуб “Челси” — причем вся прибыль была направлена на благотворительные цели и вложена в развитие клуба, сам Абрамович никаких денег не получил.


    PetelinaОльга Петелина


    Источник
    Publico


    Фото
    Gettyimages.ru


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