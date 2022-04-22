Публицист Вассерман поделился мнением о позитивных последствиях деятельности Ленина

Современная цивилизация обязана Владимиру Ульянову многими социальными

победами, которые сегодня стали нормой, заявил парламентарий. Ведь созданная

Лениным система стала, в некотором роде, образцом для многих стран. Такие

социальные гарантии как оплачиваемые отпуска и 8-часовой рабочий день сделались

достоянием всего цивилизованного мира, только потому, что стали использоваться в

СССР. Благодаря этому возникла нешуточная опасность того, что трудящиеся в

других странах захотят добиться таких же условий при помощи силы, заметил Анатолий Вассерман.