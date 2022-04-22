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    Публицист Вассерман поделился мнением о позитивных последствиях деятельности Ленина

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Публицист Вассерман поделился мнением о позитивных последствиях деятельности Ленина

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     Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Владимир Ульянов (Ленин) родился 152 года назад. Его
    деятельность существенно повлияла на развитие российской и мировой истории. Об
    этом рассказал публицист Анатолий Вассерман.

    По словам члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия
    Вассермана, Ленину удалось резко изменить всю структуру народного хозяйства и
    политической власти в России, когда этого потребовали обстоятельства, сообщает «Радио
    .

    Современная цивилизация обязана Владимиру Ульянову многими социальными
    победами, которые сегодня стали нормой, заявил парламентарий. Ведь созданная
    Лениным система стала, в некотором роде, образцом для многих стран. Такие
    социальные гарантии как оплачиваемые отпуска и 8-часовой рабочий день сделались
    достоянием всего цивилизованного мира, только потому, что стали использоваться в
    СССР. Благодаря этому возникла нешуточная опасность того, что трудящиеся в
    других странах захотят добиться таких же условий при помощи силы, заметил  Анатолий Вассерман.

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