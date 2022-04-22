Публицист Вассерман поделился мнением о позитивных последствиях деятельности Ленина

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Владимир Ульянов (Ленин) родился 152 года назад. Его
деятельность существенно повлияла на развитие российской и мировой истории. Об
этом рассказал публицист Анатолий Вассерман.
По словам члена комитета Госдумы по просвещению Анатолия
Вассермана, Ленину удалось резко изменить всю структуру народного хозяйства и
политической власти в России, когда этого потребовали обстоятельства, сообщает «Радио
1».
Современная цивилизация обязана Владимиру Ульянову многими социальными
победами, которые сегодня стали нормой, заявил парламентарий. Ведь созданная
Лениным система стала, в некотором роде, образцом для многих стран. Такие
социальные гарантии как оплачиваемые отпуска и 8-часовой рабочий день сделались
достоянием всего цивилизованного мира, только потому, что стали использоваться в
СССР. Благодаря этому возникла нешуточная опасность того, что трудящиеся в
других странах захотят добиться таких же условий при помощи силы, заметил Анатолий Вассерман.